21 ноября 2025 в 14:25

«Мы открыты»: Песков высказался о мирных переговорах по Украине

Песков подтвердил готовность России к дальнейшему мирному диалогу по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия сохраняет полную открытость к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Представитель Кремля подтвердил готовность Москвы к конструктивному диалогу по данному вопросу, передает ТАСС.

Мы полностью открыты и сохраняем нашу открытость для мирных переговоров, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о согласии президента Украины Владимира Зеленского на переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Представитель российского руководства подчеркнул, что соответствующие сигналы в адрес Москвы на данный момент не поступали.

Кроме того, представитель Кремля заявил об отсутствии проработки Москвой и Вашингтоном новых инициатив по разрешению ситуации на Украине. По его словам, стороны не обсуждают никаких дополнений к договоренностям, достигнутым президентом России Владимиром Путиным и Трампом во время встречи на Аляске.

Также Песков заявил о возможности незамедлительной организации телефонного разговора между главами РФ и США. При этом представитель Кремля уточнил, что для проведения полноформатной встречи на высшем уровне требуется дополнительная подготовительная работа.

Дмитрий Песков
Украина
переговоры
мир
