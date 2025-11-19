Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 22:42

Песков назвал условие для организации разговора Путина и Трампа

Песков: перед саммитом Путина и Трампа нужно проводить предварительную работу

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru
Организовать телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом можно моментально, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Однако для проведения полноформатного саммита требуется дополнительная подготовительная работа.

По его словам, технические возможности для такого диалога существуют и могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Он подчеркнул оперативность организации прямого общения между лидерами двух стран. Необходимая инфраструктура и процедуры для срочного звонка уже отработаны и функционируют. При этом представитель Кремля указал на различия между телефонным разговором и полноценной встречей в верхах.

Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту, — уточнил Песков.

Ранее Трамп сообщил о достижениях своей администрации в области урегулирования международных конфликтов. На инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии он заявил о решении восьми вооруженных противостояний и отметил, что намерен завершить еще один. В Сети предположили, что он имеет в виду украинский кризис, который изначально намеревался решить за одни сутки.


