«Лучше сейчас, чем потом»: Песков сделал Зеленскому одно предупреждение Песков посоветовал Киеву поторопиться с договоренностями по конфликту на Украине

Эффективная работа российской армии в зоне военной спецоперации должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас, пока не поздно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также указал на опасность и бессмысленность продолжения конфликта, передает РИА Новости.

Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, лучше делать это именно сейчас, чем потом, — отметил Песков.

Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что президент РФ Владимир Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне СВО.

Между тем стало известно, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.