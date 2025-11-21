Обвиняемый в удушении детей учитель-балалаечник увлекался «Фишером» Обвиняемый в удушении детей учитель хранил в своем доме книгу о маньяке Фишере

Преподаватель Артем Ваганов, обвиняемый в удушении детей полиэтиленовыми пакетами под предлогом проверки дыхания, хранил дома книгу о серийном преступнике Сергее Головкине, сообщает Telegram-канал «112». Этот маньяк известен под прозвищем «Фишер».

Судя по кадрам из квартиры задержанного, книга лежала на одной из полок. При этом в ней не было никаких закладок.

Сергей Головкин входит в число наиболее известных российских маньяков. Ему инкриминируются десятки убийств. Также преступник использовал другой псевдоним — «Удав».

Ранее появилась информация, что преподаватель игры на балалайке из Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетних. 33-летний мужчина душил детей прямо во время домашних занятий. Свои противоправные действия он объяснял необходимостью проверки дыхательной функции, а после каждого инцидента он передавал пострадавшим деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.