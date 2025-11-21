Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:11

Вскрылись новые подробности по делу душившего детей учителя-балалаечника

Учителя-балалаечника в Екатеринбурге обвинили в покушении на убийство детей

Фото: t.me/ekboblsud
В Екатеринбурге преподавателю игры на балалайке предъявлено обвинение в попытке убийства несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. 33-летний Артем В. обвиняется в том, что он душил детей у себя дома.

Свои действия он объяснял необходимостью проверки дыхания, а после инцидентов давал пострадавшим денежные средства. Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее появилась информация, что преподаватель игры на балалайке из Екатеринбурга подражал методам известного советского преступника Анатолия Сливко. Руководитель детского музыкального коллектива «Обертон» душил полиэтиленовыми пакетами своих учеников во время индивидуальных занятий на дому. Свои действия он объяснял необходимостью проверки дыхательных функций. В социальных сетях обнаружили несколько профилей преподавателя, причем один из них был зарегистрирован под именем Анатолий Сливко.

До этого бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Андрей Супруненко выступил против возможного освобождения Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк. По его убеждению, осужденный преступник не прекратит свою противоправную деятельность.

