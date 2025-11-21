Международный муниципальный форум стран БРИКС
Осенний сад: как уничтожить падалицу и грибки быстро и навсегда

Уборка и сжигание падалицы и мумифицированных плодов — секрет для ускорения работы
Ноябрь — время, когда садоводы должны заняться важными делами. Не забудьте провести уборку падалицы и мумифицированных плодов, чтобы защитить деревья от зимующих вредителей. Это простая процедура, которая предотвратит проблемы весной.

Уборка и сжигание падалицы и мумифицированных плодов — ключ к здоровому саду во всех регионах. На этих остатках скапливаются бактерии, грибки и личинки плодожорки, которые активизируются после зимы. Если их оставить, урожай следующего года окажется под угрозой: плоды загниют, а деревья ослабнут. Собрать и уничтожить их — лучшая профилактика, и это не займет много времени.

Пошаговая уборка падалицы и мумифицированных плодов

Подготовьте простые инструменты: грабли, перчатки, мешки и лопату. Работайте в сухую погоду, чтобы споры не разнеслись ветром.

  1. Начните с земли. Сгребите падалицу граблями в кучу, стараясь не раздавить ее, — так вы избежите распространения инфекции. Соберите все в мешки для удобства.

  2. Осмотрите деревья. Используйте палку или секатор, чтобы сбить мумифицированные плоды с веток, начиная снизу. Не забудьте проверить корни и стволы.

  3. Уничтожьте собранное. Не используйте компост — вредители выживут и заразят почву. Вместо этого сожгите: разведите костер в отведенном месте, добавьте плоды и дайте им прогореть до пепла, чтобы ничего не осталось. Это безопасно и эффективно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Альтернатива сжиганию: закопайте в яму глубиной 60 см, засыпьте слоем земли в 20 см и полейте водой. Так бактерии погибнут без доступа воздуха. На весь процесс уйдет 1–2 часа для небольшого сада.

Секреты быстрой уборки для садоводов

Уборка и сжигание падалицы и мумифицированных плодов станет проще, если привлечь помощников, вместе вы справитесь вдвое быстрее. Для ускорения используйте садовый пылесос на земле или телескопическую удочку для плодов на высоте. Действуйте до первых морозов, когда плоды мягкие и легко собираются. Еще один совет: надевайте перчатки и маску, чтобы не вдыхать пыль с грибками.

В заключение: регулярная уборка спасет ваш сад от многих бед. Это дружелюбный шаг к обильному урожаю, который оценят все дачники. Начните прямо сейчас — и весна пройдет без хлопот.

Ранее мы рассказывали, как подготовить теплицу к будущему дачному сезону.

Виктория Семенова
В. Семенова
