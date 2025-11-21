Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:54

Пенсионерка пустила жить к себе мужчину, который впоследствии ее зарезал

Жителя Омска арестовали по подозрению в убийстве 73-летней пенсионерки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Омска расправился с 73-летней женщиной, которая пустила его жить к себе в квартиру, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Там уточнили, что 66-летний мужчина ударил пенсионерку ножом в шею во время ссоры. При этом перед смертью женщина успела рассказать о произошедшем соседке. Подозреваемого поместили под стражу.

19 ноября между потерпевшей и постояльцем произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил пенсионерку ножом в шею, причинив смертельное ранение. Женщина смогла сообщить соседке о случившемся, после чего скончалась, — говорится в сообщении.

Было установлено, что подозреваемого уже судили за убийство. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее юрист Илья Русяев предположил, что жителю Богородского округа Подмосковья, который подозревается в убийстве двух нянь, не удастся избежать наказания. Даже в случае подтверждения психического расстройства мужчине грозят принудительные меры медицинского характера в условиях специализированного стационара.

