Юрист рассказал, что может грозить подозреваемому в убийстве двух нянь Юрист Русяев: подозреваемому в убийстве двух нянь не удастся избежать наказания

Жителю Богородского округа Подмосковья, который подозревается в убийстве двух нянь, не удастся избежать наказания, предположил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, даже в случае подтверждения психического расстройства мужчине грозят принудительные меры медицинского характера в условиях специализированного стационара.

Что будет, если экспертиза признает подозреваемого в преступлениях жителя Богородского района Подмосковья психически нездоровым? Расхожее представление о том, что подобные обвиняемые могут уйти от ответственности, не соответствует положениям УК. В случае с таким тяжелым делом, когда речь идет о серии нападений, исчезновении двух девушек и вовлечении ребенка, перспектива того, что он выйдет на свободу без последствий, фактически исключена. Независимо от диагноза, итогом будет либо колония, либо длительное пребывание в закрытом стационаре. И нередко второй вариант оказывается куда более долгим и жестким, чем реальный срок в тюрьме, — пояснил Русяев.

Он отметил, что критерии для признания человека невменяемым являются строгими. По его словам, при наличии обстоятельств, указывающих на планирование преступлений, таких как поиск жертв через специализированные сайты, выбор момента и попытки скрыть следы, эксперты часто приходят к выводу о сохраненной способности осознавать свои действия.

Статья 21 УК РФ устанавливает: признать человека невменяемым можно лишь тогда, когда эксперты подтверждают, что в момент деяния он не мог осознавать фактический характер своих действий. Это строгий критерий, и при наличии обстоятельств, указывающих на планирование — поиск жертв, использование сайтов, выбор момента, попытки скрыть следы — экспертизы приходят к выводу, что способность понимать происходящее у человека сохранялась. Если же расстройство есть, но способность понимать и контролировать свое поведение сохранялась, применяется ст. 22 УК РФ. Такие лица подлежат обычной уголовной ответственности, — резюмировал Русяев.

Ранее бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия, в 2006 году поймавший маньяка Сергея Паладьева, предположил, что житель Богородского округа Подмосковья, который подозревается в убийстве двух нянь, может быть виновен и в других аналогичных преступлениях. По его мнению, выяснение всех обстоятельств этого уголовного дела займет около полутора лет.