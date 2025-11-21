Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:19

У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ростовской области суд принял решение обратить в доход государства имущество стоимостью свыше 100 млн рублей, принадлежавшее родственникам бывшего начальника межрайонной ИФНС № 25, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Основанием стали результаты проверки, выявившей отсутствие законных источников для приобретения активов.

По результатам проверки установлены факты приобретения в собственность близких родственников и супруги должностного лица жилых помещений, машино-мест и земельных участков в Ростовской области общей стоимостью более 100 млн рублей. При этом доказательств их приобретения на законные доходы не имеется, — говорится в сообщении.

Ранее Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему владельцу группы компаний «Южуралзолото» Константину Струкову. В рамках судебного решения в доход государства обращено имущество и денежные средства на общую сумму 4,9 миллиарда рублей.

До этого в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составляла от 965 тыс. до 1,95 млн рублей.

