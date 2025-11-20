Вашингтон может столкнуться с многомиллиардными финансовыми потерями в случае изъятия средств России, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб. Американские прямые инвестиции в экономику РФ составляют не менее $6,6 млрд.

Эта колоссальная сумма окажется под угрозой, становясь потенциальной мишенью для контрмер Москвы в ответ на любые шаги по конфискации. Санкции могут ударить бумерангом по самим американским интересам. При этом бюджетное управление конгресса допустило, что президент США Дональд Трамп в 2026–2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в $5 млрд.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС должен принять решение по замороженным активам России с учетом позиции Бельгии. Он отметил, что не поддерживает давление на Брюссель по данному вопросу.

Позже стало известно, что Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования. Как следует из документа, дефицит финансирования Киева на период 2026–2027 годов является весьма существенным.