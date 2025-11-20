Украинцы пытались взорвать ВС РФ при помощи пачки Marlboro Стрелок Моряк: ВСУ спрятали взрывное устройство в пачку сигарет Marlboro в Гае

Российские военнослужащие обнаружили замаскированное взрывное устройство во время зачистки населенного пункта Гай в Днепропетровской области. Смертельная ловушка была спрятана в пачке сигарет Marlboro, оставленной на видном месте, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Моряк.

При проведении обследования блиндажа военнослужащие обратили внимание на оставленную на столе пачку сигарет. Благодаря знанию тактики противника и проявленной бдительности, они осторожно подошли к проверке подозрительного предмета. Проведенный осмотр подтвердил, что пачка сигарет содержала взрывное устройство, предназначенное для подрыва российских солдат.

Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет «Marlboro». Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили, — уточнил Моряк.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области россияне начали находить кошельки, начиненные взрывчатыми веществами. Самодельные взрывные устройства чаще всего находят в местах, где собирается много людей. Есть предположение, что эти предметы распространяются с помощью дронов.