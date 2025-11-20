Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 07:12

Песков раскрыл, какая музыка нравится Путину

Песков заявил, что Путину нравится хорошая этническая музыка

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президенту России Владимиру Путину нравится хорошая этническая музыка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он также предположил, что российский лидер вряд ли мог найти время на прослушивание пластинок с лучшими песнями на языках народов, которые ему подарили на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября, передает ТАСС.

Этническая музыка, хорошая [президенту], конечно, нравится. Я не знаю, послушал ли [Путин подаренную ему пластинку], но вряд ли у него было на это время, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что организовать телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно моментально. Однако для проведения полноформатного саммита требуется дополнительная подготовительная работа.

Песков также подтвердил, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Так он отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил надежду на продолжение стамбульского процесса.

Россия
Кремль
Владимир Путин
Дмитрий Песков
музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского офицера попытались убить с помощью британского пива
Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Группа россиянок незаконно легализовала более 1,5 тыс. мигрантов
Лавров раскрыл, что важно сделать для урегулирования конфликта на Украине
Жителей российского города предупредили о скорой ликвидации обломков БПЛА
Врач объяснила, как избежать появления вшей у взрослых и детей
Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток
«Минутная радость»: Егорян оценила свое золото на ЧМ по фехтованию
Провальный спектакль ВСУ и чудесное спасение: новости СВО к утру 20 ноября
Новогодний отдых за рубежом в 2026-м: какие туры еще можно купить недорого
ФСБ схватила планировавшего убить офицера Минобороны РФ агента Киева
Пушков указал на «черную точку» для Зеленского
Командование пошло на крайние меры ради удержания позиций под Харьковом
В МИД России назвали тех, кто должен разделить с Зеленским ответственность
«Прямо на улице лежали»: боец вспомнил о зверствах ВСУ под Днепропетровском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 ноября
Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников ночью над Россией
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.