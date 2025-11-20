Песков раскрыл, какая музыка нравится Путину

Президенту России Владимиру Путину нравится хорошая этническая музыка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он также предположил, что российский лидер вряд ли мог найти время на прослушивание пластинок с лучшими песнями на языках народов, которые ему подарили на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября, передает ТАСС.

Этническая музыка, хорошая [президенту], конечно, нравится. Я не знаю, послушал ли [Путин подаренную ему пластинку], но вряд ли у него было на это время, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что организовать телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно моментально. Однако для проведения полноформатного саммита требуется дополнительная подготовительная работа.

Песков также подтвердил, что Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Так он отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил надежду на продолжение стамбульского процесса.