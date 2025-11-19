Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине

Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил надежду на продолжение стамбульского процесса, пишет ТАСС.

Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог, — сообщил представитель Кремля.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция всегда готова обсудить с Россией предложения, направленные на ускорение прекращения огня и открытие пути к прочному миру. Также он подчеркнул, что турецкая сторона придает большое значение участию США в процессе урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу, посвященную украинскому кризису. Переговоры проходят в Анкаре. Также стороны проведут совместную пресс-конференцию и примут участие в рабочем ужине.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подтвердил, что Россия готова к возобновлению переговоров в Стамбуле. По его словам, российская делегация ожидает ответа от украинской стороны.