Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский начали встречу, посвященную украинскому кризису. На турецком портале A haber сообщили, что переговоры проходят в Анкаре.

После встречи стороны проведут совместную пресс-конференцию и примут участие в рабочем ужине. Перед саммитом Эрдоган лично встретил Зеленского в президентском комплексе.

Ранее стало известно, что встречу с Зеленским в Турции отложил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Причины решения политика не раскрывались.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что отмена саммита говорит о серьезной угрозе для украинского лидера и его команды. По словам парламентария, на это также указывает резкое изменение графика заграничных поездок главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

До этого сообщалось, что Ермак в условиях острого коррупционного скандала отправляется с визитом в Лондон. Основной целью его поездки стала встреча с бывшим главнокомандующим ВСУ, действующим послом в Великобритании Валерием Залужным.