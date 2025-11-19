Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:19

Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский начали встречу, посвященную украинскому кризису. На турецком портале A haber сообщили, что переговоры проходят в Анкаре.

После встречи стороны проведут совместную пресс-конференцию и примут участие в рабочем ужине. Перед саммитом Эрдоган лично встретил Зеленского в президентском комплексе.

Ранее стало известно, что встречу с Зеленским в Турции отложил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Причины решения политика не раскрывались.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что отмена саммита говорит о серьезной угрозе для украинского лидера и его команды. По словам парламентария, на это также указывает резкое изменение графика заграничных поездок главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

До этого сообщалось, что Ермак в условиях острого коррупционного скандала отправляется с визитом в Лондон. Основной целью его поездки стала встреча с бывшим главнокомандующим ВСУ, действующим послом в Великобритании Валерием Залужным.

Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал один из важных инструментов распространения информации
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в «черный список» Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.