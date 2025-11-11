Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 16:51

Турция координирует поиски упавшего в Грузии самолета

Эрдоган: Анкара координирует поиски в районе крушения С-130

С-130 С-130 Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Анкара координирует поиски в районе крушения самолета С-130, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые передает NTV, военно-транспортное воздушное судно разбилось на границе Грузии и Азербайджана. Турецкий лидер отметил, что узнал об этом с глубокой скорбью.

Мы продолжаем работы по опискам обломков самолета в координации с государственными органами стран. Да упокоит Всевышний души погибших, — подчеркнул Эрдоган.

При этом президент не назвал количество погибших в авиакатастрофе. Самолет летел из Азербайджана в Турцию. По данным телеканала, на борту С-130 находились военные трех стран.

Ранее Минобороны республики подтвердило, что турецкий военно-транспортный самолет разбился на территории Грузии. Ведомство отметило, что объявлена поисково-спасательная операция.

Стало известно, что в Дагестане разбился вертолет, который принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу. На борту воздушного судна находились рабочие, летевшие в Избербаш.

Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
Азербайджан
авиакатастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Беременная Курникова попала в объектив фотографов
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.