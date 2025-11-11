Турция координирует поиски упавшего в Грузии самолета Эрдоган: Анкара координирует поиски в районе крушения С-130

Анкара координирует поиски в районе крушения самолета С-130, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые передает NTV, военно-транспортное воздушное судно разбилось на границе Грузии и Азербайджана. Турецкий лидер отметил, что узнал об этом с глубокой скорбью.

Мы продолжаем работы по опискам обломков самолета в координации с государственными органами стран. Да упокоит Всевышний души погибших, — подчеркнул Эрдоган.

При этом президент не назвал количество погибших в авиакатастрофе. Самолет летел из Азербайджана в Турцию. По данным телеканала, на борту С-130 находились военные трех стран.

Ранее Минобороны республики подтвердило, что турецкий военно-транспортный самолет разбился на территории Грузии. Ведомство отметило, что объявлена поисково-спасательная операция.

Стало известно, что в Дагестане разбился вертолет, который принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу. На борту воздушного судна находились рабочие, летевшие в Избербаш.