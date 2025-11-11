Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:05

«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец

Военэксперт Гагин: ВСУ не смогут выбраться из окружения в районе Часова Яра

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Войска Вооруженных сил Украины не смогут прорвать окружение в районе Часова Яра, заявил NEWS.ru военный эксперт, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, отсутствие доступа к логистическим ресурсам приводит к критическому положению ВСУ.

Когда ВС РФ начнут смыкать охват на Часовом Яре, то ВСУ будет сложно выйти оттуда, а самое главное, у них не будет полноценных сил, которые бы могли этот охват предотвратить. В случае попадания в котел украинским войскам нечем будет освобождаться. Гарнизон, находясь в окружении, не получает тылового обеспечения, он крайне уязвим в бытовых условиях, потому что все дороги, если они грунтовые, раскисают от влаги. Передвигаться можно только по трассам, а их контролирует наша артиллерия и дроны, — высказался Гагин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска начали операцию по окружению украинской группировки в районе Николаевки Донецкой Народной Республики. Это стало возможным после продвижения в окрестностях Часова Яра. Он также отметил расширение зоны контроля ВС РФ в этом направлении.

ВСУ
Донбасс
СВО
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Беременная Курникова попала в объектив фотографов
В Кремле заявили о внедрении платформенных решений в экономику России
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.