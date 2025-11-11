«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец

Войска Вооруженных сил Украины не смогут прорвать окружение в районе Часова Яра, заявил NEWS.ru военный эксперт, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, отсутствие доступа к логистическим ресурсам приводит к критическому положению ВСУ.

Когда ВС РФ начнут смыкать охват на Часовом Яре, то ВСУ будет сложно выйти оттуда, а самое главное, у них не будет полноценных сил, которые бы могли этот охват предотвратить. В случае попадания в котел украинским войскам нечем будет освобождаться. Гарнизон, находясь в окружении, не получает тылового обеспечения, он крайне уязвим в бытовых условиях, потому что все дороги, если они грунтовые, раскисают от влаги. Передвигаться можно только по трассам, а их контролирует наша артиллерия и дроны, — высказался Гагин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска начали операцию по окружению украинской группировки в районе Николаевки Донецкой Народной Республики. Это стало возможным после продвижения в окрестностях Часова Яра. Он также отметил расширение зоны контроля ВС РФ в этом направлении.