11 ноября 2025 в 19:03

Водитель-мигрант домогался спящей в салоне автобуса девушки

В Москве водитель автобуса увидел спящую в салоне девушку и начал ее домогаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранца арестовали в Москве за домогательства к девушке в автобусе, сообщили в ГСУ СК России по столице. Инцидент произошел утром 8 ноября — мужчина воспользовался тем, что пассажирка уснула в салоне транспорта.

Фигурант был задержан столичными следователями, ему предъявлено обвинение по статье об иных насильственных действиях сексуального характера. Бутырский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу.

Ранее водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Науки. После этого мужчина высадил жертву у станции метро «Девяткино» и скрылся.

До этого в Свердловской области были объявлены в розыск двое осужденных мужчин, признанных виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Как сообщил юрист Сергей Самков, накануне суд назначил им наказание в виде 11,5 и 10 лет лишения свободы, однако они не присутствовали на оглашении приговора, несмотря на подписку о невыезде.

