«Это уже возраст»: Лазарев пошутил над Кудрявцевой

Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев на Премии «Песня года — 2024» в концертном зале «Мегаспорт» в Москве

Певец Сергей Лазарев на шоу НТВ «Аватар» пошутил над своей коллегой Лерой Кудрявцевой, когда она заговорила о симпатии к артисту Прохору Шаляпину. Так, телеведущая осталась в восторге от выступления участника по имени Финист — Ясный сокол, который исполнил хит Клавы Коки «Покинула чат». Он призналась, что он похож на Шаляпина.

Лерку потянуло на Прохора — это уже все, это уже возраст! — ответил Лазарев.

Не остался в стороне и юморист Тимур Батрутдинов. Он выразил надежду на то, что самого Шаляпина не потянет на Кудрявцеву.

Ранее Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) пристыдил своего директора Михаила Дворецкого за неприятный запах. По словам музыканта, от него «так разит чесноком, что можно сойти с ума». Лазарев назвал Дворецкого «чесночной душой».

До этого Лазарев призвал нести свет и добро в мир на своем концерте «Шоумен», который прошел в Москве. Артист со слезами на глазах оценил грандиозную программу, которая превратилась в его глубоко личный монолог.