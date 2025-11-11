Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:51

«Это уже возраст»: Лазарев пошутил над Кудрявцевой

Лазарев усмехнулся симпатии Кудрявцевой к Шаляпину

Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев на Премии «Песня года — 2024» в концертном зале «Мегаспорт» в Москве Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев на Премии «Песня года — 2024» в концертном зале «Мегаспорт» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев на шоу НТВ «Аватар» пошутил над своей коллегой Лерой Кудрявцевой, когда она заговорила о симпатии к артисту Прохору Шаляпину. Так, телеведущая осталась в восторге от выступления участника по имени Финист — Ясный сокол, который исполнил хит Клавы Коки «Покинула чат». Он призналась, что он похож на Шаляпина.

Лерку потянуло на Прохора — это уже все, это уже возраст!ответил Лазарев.

Не остался в стороне и юморист Тимур Батрутдинов. Он выразил надежду на то, что самого Шаляпина не потянет на Кудрявцеву.

Ранее Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) пристыдил своего директора Михаила Дворецкого за неприятный запах. По словам музыканта, от него «так разит чесноком, что можно сойти с ума». Лазарев назвал Дворецкого «чесночной душой».

До этого Лазарев призвал нести свет и добро в мир на своем концерте «Шоумен», который прошел в Москве. Артист со слезами на глазах оценил грандиозную программу, которая превратилась в его глубоко личный монолог.

певцы
исполнители
культура
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Региональных телевизионщиков обвинили в жестоком содержании крокодила
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов
Десятки россиян оказались в больнице, Генпрокуратура в Госдуме: что дальше
Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл
До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления
Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ
Прокуратура сделала заявление после скандала с транквилизатором в школе
Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича
Над российскими регионами уничтожено 10 дронов ВСУ
Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста
На Украине заговорили о сдаче Херсона
«Спартак» уволил Станковича
Французский генерал обвинил Россию в нашествии клопов
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект
Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ
Журналиста-иноагента The Insider признали террористом
Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.