08 ноября 2025 в 18:48

«От него разит»: Сергей Лазарев пристыдил своего директора за запах чеснока

«От него разит»: Сергей Лазарев пристыдил своего директора за запах чеснока

Сергей Лазарев Сергей Лазарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский певец Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) пристыдил своего директора Михаила Дворецкого за неприятный запах. По словам музыканта, от него «так разит чесноком, что можно сойти с ума». Лазарев назвал Дворецкого «чесночной душой».

Он решил, что должен наесться обязательно чеснока, и ходит, чесночная душа. От него так разит чесноком, что можно сойти с ума. А я ненавижу, когда от людей пахнет чесноком, — возмутился певец.

Ранее Лазарев рассказал, что он вместе с другими участниками театра-студии «Непоседы» считал покойного телеведущего Юрия Николаева своим крестным отцом. По словам певца, с народным артистом у него ассоциируется детство. Музыкант отметил, что Николаев всегда участливо относился к детям и поддерживал их после конкурсов.

До этого Лазарев призвал нести свет и добро в мир на своем концерте «Шоумен», который прошел в Москве. Артист со слезами на глазах оценил грандиозную программу, которая превратилась в его глубоко личный монолог.

