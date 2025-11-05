«Считали своим крестным папой»: Лазарев трогательно простился с Николаевым

Исполнитель Сергей Лазарев рассказал в своем Telegram-канале, что он вместе с другими участниками театра-студии «Непоседы» считал покойного телеведущего Юрия Николаева своим крестным отцом. По словам певца, с народным артистом у него ассоциируется детство.

Юрий Александрович — телевизионный гуру, у которого многое учились, и я тоже. Человек, которого мы в «Непоседах» считали своим крестным папой. Человек, с которым ассоциируется мое детство, — подчеркнул Лазарев.

Певец отметил, что Николаев всегда участливо относился к детям и поддерживал их после музыкальных конкурсов. По словам Лазарева, телеведущий внес огромный вклад в его творческую судьбу.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году. Ведущий по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

При этом Telegram-канал SHOT передавал, что Николаев мог скончаться из-за тяжелого заболевания легких. По информации источника, несколько лет назад у него был диагностирован рак, а в последние месяцы болезнь дала рецидив.