17 октября 2025 в 12:11

Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве

Лазарев призвал нести свет и добро в мир на своем концерте «Шоумен» в Москве

Алексей Лазарев Алексей Лазарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев призвал нести свет и добро в мир на своем концерте «Шоумен», который прошел в Москве, передает Super.ru. Артист со слезами на глазах оценил грандиозную программу, которая превратилась в его глубоко личный монолог. Лазарев выступил не только на сцене, но и сам спродюсировал концерт.

В наших силах делать этот мир светлее, дарить свет окружающим, верить в добро, нести добро. От нас зависит, каким мир будет вокруг нас. Не забывайте никогда об этом. Несите свет, несите добро и делитесь этим. Жизнь — такая короткая штука, — подчеркнул певец.

Артист добавил, что никто не знает, что будет завтра. Каждый сталкивался с потерей близкого человека, отметил Лазарев и призвал помнить, что эти люди всего остаются внутри. Такой комментарий он дал перед исполнением песни «Ангелы не умирают».

В программе зрители увидели трюки с полетами, сложные акробатические номера и другие элементы. На концерте прозвучали как главные хиты Лазарева, так и песня для «Евровидения» 2016 года. Впереди артиста ждут еще два таких шоу.

Ранее певец признался, что восхищается артистизмом и женственностью артистки Ирины Понаровской. Лазарев также отметил сходство одной из участниц шоу «Ну-ка, все вместе!» с коллегой по цеху.

