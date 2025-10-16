«Была и любовь»: Лазарев раскрыл отношение к Понаровской

Российский певец Сергей Лазарев признался, что восхищается артистизмом и женственностью артистки Ирины Понаровской, передает портал «7Дней.ru». Во время съемок шестого отборочного тура шоу «Ну-ка, все вместе!» музыкант также отметил схожесть одной из участниц шоу с ней.

Вы (участница. — NEWS.ru) поразили меня еще на кастинге, и то, что вам удалось в этой драматической песне сделать, показало вас совершенно с другой стороны. Там была и любовь, там было и отчаяние, там все было. Вы мне очень напоминаете Ирину Витальевну Понаровскую, потому что я ее обожаю, — поделился Лазарев.

Он добавил, что певица — «невероятная женщина, невероятной женственности и красоты». По словам артиста, он намерен показать Понаровской это выступление и уверен, что она будет в восторге.

Ранее Лазарев поздравил свою дочь Аню с семилетием, опубликовав в соцсетях трогательное видео с семейными фотографиями под песню «Голубоглазая», написанную специально для нее. Артист пожелал девочке всегда оставаться собой и пообещал вечную поддержку. Среди поздравляющих была и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева.