В Кремле заявили, что ждут информацию о переговорах США с Умеровым

В Кремле заявили, что ждут информацию о переговорах США с Умеровым Ушаков: Москва ожидает от Вашингтона информацию о переговорах с Умеровым

Москва ожидает от Вашингтона информацию о результатах переговоров с главой украинской делегации — секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала. Встреча украинской и американской делегаций состоялась во Флориде. Вашингтон представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.

Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся. Дальше посмотрим, — сказал он.

Ранее The Washington Post написал, что европейские лидеры жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафоры, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о намерении получить полную информацию о прошедших в Москве переговорах России и США. Детали беседы Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться на отдельной встрече в Майами.