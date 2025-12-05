ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:38

В Кремле заявили, что ждут информацию о переговорах США с Умеровым

Ушаков: Москва ожидает от Вашингтона информацию о переговорах с Умеровым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москва ожидает от Вашингтона информацию о результатах переговоров с главой украинской делегации — секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала. Встреча украинской и американской делегаций состоялась во Флориде. Вашингтон представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.

Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся. Дальше посмотрим, — сказал он.

Ранее The Washington Post написал, что европейские лидеры жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафоры, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о намерении получить полную информацию о прошедших в Москве переговорах России и США. Детали беседы Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться на отдельной встрече в Майами.

Рустем Умеров
политика
Вашингтон
переговоры
