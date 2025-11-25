В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa People: В Лос-Анджелесе в машине неизвестные застрелили певицу Delarosa

В Лос-Анджелесе на парковке была застрелена 22-летняя певица Мария Де Ла Роза, известная под сценическим именем Delarosa, передает People. Исполнительницу убили ночью 22 ноября.

По информации издания, двое мужчин приблизились к припаркованному автомобилю набирающей популярность певицы и открыли огонь. В машине, помимо Марии, находились еще два человека. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Исполнительницу, получившую огнестрельные ранения, госпитализировали, однако она скончалась в медицинском учреждении. Двое других пострадавших также были доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии.

Полицейские ищут злоумышленников. Мотив нападения остается неизвестным.

В августе Де Ла Роза представила свою последнюю композицию под названием «No Me Llames». На ее странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) насчитывается более 40 тыс. подписчиков.

Ранее сообщалось, что Эд Барк, продюсер музыкального лейбла All Stars, скончался в возрасте 36 лет. Причиной смерти стала остановка сердца во сне. По словам девушки Барка, в последние два месяца жизни у него были непростые времена.