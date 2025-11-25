День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:31

В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa

People: В Лос-Анджелесе в машине неизвестные застрелили певицу Delarosa

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Лос-Анджелесе на парковке была застрелена 22-летняя певица Мария Де Ла Роза, известная под сценическим именем Delarosa, передает People. Исполнительницу убили ночью 22 ноября.

По информации издания, двое мужчин приблизились к припаркованному автомобилю набирающей популярность певицы и открыли огонь. В машине, помимо Марии, находились еще два человека. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Исполнительницу, получившую огнестрельные ранения, госпитализировали, однако она скончалась в медицинском учреждении. Двое других пострадавших также были доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии.

Полицейские ищут злоумышленников. Мотив нападения остается неизвестным.

В августе Де Ла Роза представила свою последнюю композицию под названием «No Me Llames». На ее странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) насчитывается более 40 тыс. подписчиков.

Ранее сообщалось, что Эд Барк, продюсер музыкального лейбла All Stars, скончался в возрасте 36 лет. Причиной смерти стала остановка сердца во сне. По словам девушки Барка, в последние два месяца жизни у него были непростые времена.

Лос-Анджелес
убийства
певицы
исполнители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, какое передовое оружие могло ночью атаковать Киев
Союзники США начали создавать альянс без Вашингтона
Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе назвали опасность для России со стороны других государств
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.