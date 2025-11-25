День матери
25 ноября 2025 в 17:33

Скончался продюсер лейбла Димы Билана

На 37-м году жизни от сердечного приступа скончался продюсер Эд Барк

Эд Барк Эд Барк Фото: Социальные сети
Продюсер музыкального лейбла All Stars, с которым сотрудничает певец Дима Билан, Эд Барк скончался в возрасте 36 лет, передает Telegram-канал SHOT. Причиной смерти стала остановка сердца во сне.

Марина Ермошкина, девушка Барка и партнер по бизнесу, рассказала, что в последние два месяца жизни у Эдуарда были непростые времена. По ее словам, его якобы доводили «конченые персонажи».

Билан начал сотрудничество с лейблом All Stars летом 2025 года. В рамках этого партнерства певец представил свой новый альбом под названием Vector V.

Ранее известный ямайский музыкант Джимми Клифф, внесший значительный вклад в популяризацию регги, ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стал приступ на фоне пневмонии. Клифф начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах в Кингстоне, создавая композиции в жанрах ска и поп, а затем обогатил свой стиль элементами соула и ритм-н-блюза в Лондоне. Его творчество получило международную известность, а роль в фильме «Тернистый путь» (1972) способствовала росту интереса к регги.

