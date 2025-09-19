«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 19:45

Исследователи назвали способ улучшить работу сердца без лекарств

ACC: музыкальная терапия снижает пульс и давление у пациентов кардиореанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальная терапия способствует снижению давления и пульса у пациентов кардиореанимации, гласят результаты представленного на конференции ACC Latin America 2025 в Мехико исследования. В эксперименте принимали участие 24 пациента.

Испытуемых разделили на две группы: одна получала стандартное лечение, а другая — пять дней подряд слушала музыку по 45 минут в день. В результате у второй группы зафиксировали значительное снижение частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического давления, а также синхронизацию с работой аппарата искусственной вентиляции, подчеркнули на конференции.

Авторы исследования подчеркнули, что в некоторых странах музыкальная терапия используется в качестве дополнительного ухода за тяжелыми пациентами. Она не требует больших денежных затрат, при этом метод полностью безопасен и способен улучшать состояние больных.

Ранее россиян предупредили об опасности самолечения мухоморами. Терапевт Татьяна Романенко подчеркнула, что народные средства на основе ядовитых грибов могут спровоцировать остановку сердца.

болезни сердца
исследования
пациенты
давление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.