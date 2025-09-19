Исследователи назвали способ улучшить работу сердца без лекарств ACC: музыкальная терапия снижает пульс и давление у пациентов кардиореанимации

Музыкальная терапия способствует снижению давления и пульса у пациентов кардиореанимации, гласят результаты представленного на конференции ACC Latin America 2025 в Мехико исследования. В эксперименте принимали участие 24 пациента.

Испытуемых разделили на две группы: одна получала стандартное лечение, а другая — пять дней подряд слушала музыку по 45 минут в день. В результате у второй группы зафиксировали значительное снижение частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического давления, а также синхронизацию с работой аппарата искусственной вентиляции, подчеркнули на конференции.

Авторы исследования подчеркнули, что в некоторых странах музыкальная терапия используется в качестве дополнительного ухода за тяжелыми пациентами. Она не требует больших денежных затрат, при этом метод полностью безопасен и способен улучшать состояние больных.

