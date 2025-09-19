Россиян предупредили об опасности одного вида самолечения Терапевт Романенко: самолечение мухоморами может вызвать остановку сердца

Самолечение мухоморами может привести к нарушению работы мозга и остановке сердца, заявила терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, которые передает «Москва 24», подобрать какую-либо безопасную для организма дозировку этих грибов нельзя.

Мухоморы содержат мусцимол — вещество, которое вызывает галлюцинации, активируя нервную систему. При этом оно способно оказывать крайне токсичное действие, приводя к нарушению работы мозга, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В итоге возможен летальный исход, — заявила Романенко.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева заявила, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными даже после термической обработки. По ее словам, их токсины не разрушаются при высоких температурах, что делает такие грибы крайне опасными для здоровья.