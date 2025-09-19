Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:11

Россиян предупредили об опасности одного вида самолечения

Терапевт Романенко: самолечение мухоморами может вызвать остановку сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолечение мухоморами может привести к нарушению работы мозга и остановке сердца, заявила терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, которые передает «Москва 24», подобрать какую-либо безопасную для организма дозировку этих грибов нельзя.

Мухоморы содержат мусцимол — вещество, которое вызывает галлюцинации, активируя нервную систему. При этом оно способно оказывать крайне токсичное действие, приводя к нарушению работы мозга, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В итоге возможен летальный исход, — заявила Романенко.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева заявила, что мухомор и бледная поганка остаются смертельно опасными даже после термической обработки. По ее словам, их токсины не разрушаются при высоких температурах, что делает такие грибы крайне опасными для здоровья.

грибы
врачи
отравления
здоровье
