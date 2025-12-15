Новый год-2026
Военный раскрыл лживые планы Украины по давлению на Трампа

ТАСС: Украина пытается повлиять на позицию США фейками о ситуации около Купянска

Украина пытается повлиять на позицию США и скорректировать мирный план в свою пользу, распространяя недостоверную информацию об обстановке в районе Купянска, заявил РИА Новости источник в объединенной группировке войск ВС РФ. По его словам, заявления украинских СМИ о взятии под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, а также микрорайона Юбилейный в Купянске не соответствуют действительности.

Для усиления давления на администрацию Белого дома в интересах внесения в мирный план Дональда Трампа выгодных корректировок киевский режим вводит в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на линии боевого соприкосновения, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ направили на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и наемников. По данным источника, эти подразделения, используя тяжелую технику, пытались прорвать российскую оборону на западных окраинах города. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Украина
Дональд Трамп
переговоры
Купянск
