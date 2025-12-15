Новый год-2026
Россия отправила за рубеж подборку о преступлениях ВСУ

Военнослужащий ВСУ
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ против военных и мирного населения, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Отмечается, что них вошли факты нарушений норм международного права за июль — сентябрь 2025 года в ДНР, ЛНР, в Курской, Белгородской и Брянской областях.

СПЧ направляет за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против военнослужащих и гражданского населения. В нее вошли факты нарушений норм международного права за июль — сентябрь 2025 года в ДНР, ЛНР, в Курской, Белгородской и Брянской областях, — говорится в сообщении.

Ранее комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка обратить внимание на рост числа репрессий в Латвии. Представители СПЧ сообщили, что в стране возбуждают дела по надуманным предлогам. Комиссия уточнила, что приложила информацию об арестованных в Латвии людях, «которые в Европе считаются совершенно невинными».

