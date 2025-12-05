В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине Фирон: ОБСЕ готова принять участие в урегулировании на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова сыграть свою роль в урегулировании украинского кризиса, заявила глава Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кейт Фирон. По сообщению РИА Новости, ОБСЕ может присоединиться к процессу в случае согласия всех стран-участниц и сторон противостояния.

Мы активно думаем о поддержке возможного урегулирования, которое, мы надеемся, наступит скорее раньше, чем позже. <…> Мы готовы сыграть свою роль — разумеется, при условии согласия всех 57 государств-участников, а также при запросе и согласии сторон конфликта, — подчеркнула Фирон.

По ее словам, на данный момент ОБСЕ не планирует каких-либо миссий. Однако у Организации есть множество примеров из других регионов, которые позволят извлечь опыт, добавила глава центра.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уход Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в небытие станет неизбежным, если западные страны не откажутся от агрессивных и конфронтационных подходов. По ее словам, европейские элиты несут ответственность за тупиковый прогресс организации.