В США раскрыли, как и когда отправят астронавтов на Марс

В США раскрыли, как и когда отправят астронавтов на Марс NASA: США планируют отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах

США рассчитывают, что им удастся отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов, заявил министр транспорта — исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи. По его словам, там начнут строить базу для миссии длиной в восемь месяцев, передает Fox News.

Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <...> Это будет миссия длиной в восемь месяцев, — сказал он.

Даффи добавил, что США также планируют в апреле 2026 года направить корабль с четырьмя астронавтами на Луну. Предположительно, они пробудут там около 12 дней.

Ранее стало известно, что Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с Даффи отметил, что до 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции.

До этого о необходимости отправить МКС «на пенсию» заявил американский предприниматель Илон Маск. Вместо поддержки космической станции миллиардер порекомендовал сосредоточить усилия на освоении Марса.