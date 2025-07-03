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03 июля 2025 в 13:45

Маск призвал отправить МКС на «пенсию»

Маск призвал сосредоточиться на проектах по Марсу вместо поддержки МКС

МКС МКС Фото: Roscosmos/Global Look Press

Необходимо перестать поддерживать Международную космическую станцию (МКС), заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X. Взамен он призвал сосредоточиться на проектах по исследованию Марса.

Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе, — написал Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил начать подготовку к выводу МКС из эксплуатации и сократить ее финансирование уже с 2026 года. В пояснительной записке к проекту бюджета указывается, что МКС планируется заменить коммерческими орбитальными станциями.

Согласно плану, уже в 2026 году затраты на поддержку МКС будут урезаны на $508 млн (39 млрд рублей). Также в документе подчеркивается, что усилия NASA будут сосредоточены на задачах лунной и марсианской программ.

До этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США согласовали график дальнейшего участия в программе Международной космической станции. По его словам, страны договорились синхронизировать сроки работы на орбите, чтобы обеспечить слаженность действий и сохранить формирование совместных экипажей, так как их «разрыв» нецелесообразен.

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