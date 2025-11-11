В центре Москвы произошел групповой намаз

В парке «Зарядье», в нескольких сотнях метров от кремлевского архитектурного комплекса, группа мужчин совершила групповой намаз. Фотографии, сделанные очевидцем, были опубликованы изданием «Регнум» в Telegram. После того как снимки мусульман, молящихся в общественном месте, появились в социальных сетях, многие выразили осуждение в их адрес.

На фотографиях запечатлена группа мужчин, стоящих на коленях, и еще один человек, который находится перед ними в такой же позе. Также видно, как они совершают суджуд — земные поклоны, являющиеся одной из обязательных частей молитвы. Ориентация на Котельническую набережную, где расположен жилой дом, подтверждает, что молящиеся правильно определили киблу — направление, в котором следует молиться.

Ранее жительница Москвы, сдавшая квартиру без ремонта мигрантам, была потрясена, обнаружив в ней место для намаза. Она пришла проверить жилье спустя полгода и обнаружила, что квартира была превращена в мечеть. Женщина, купившая квартиру для дочери по программе семейной ипотеки, не занималась ею и была удивлена, узнав, что арендатор оборудовал помещение для молитвы.