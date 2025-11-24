День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:29

Студент колледжа устроил резню в ТЦ из-за срыва намаза

В Москве студент колледжа напал на охранника с ножом из-за срыва намаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Студент колледжа напал с ножом на охранника торгового центра на Ореховом бульваре после того, как ему помешали совершить вечерний намаз, сообщает MK.RU. Конфликт произошел, когда двое сотрудников охраны попросили юношу прекратить религиозный обряд в людном месте, после чего тот набросился на одного из них.

В материале говорится, что студент нанес охраннику два ножевых удара и скрылся с места происшествия, однако позже был задержан возле станции метро «Домодедовская». При задержании он оказал сопротивление, ранив в предплечье 27-летнего старшего лейтенанта полиции.

Пострадавший охранник с непроникающим ранением был госпитализирован в НИИ Склифосовского. Как выяснило издание, задержанный является этническим азербайджанцем, недавно переехавшим в столицу. Он является первокурсником в колледже информационных технологий.

Ранее пресс-служба московского СК опубликовала кадры нападения 16-летнего подростка. Задержанного подозревают в совершении сразу нескольких серьезных преступлений: в попытке убийства и еще двух эпизодах нападения на представителей власти. На кадрах несовершеннолетний подходит к охраннику, наносит ему несколько ударов и убегает.

студенты
намаз
нападения
торговые центры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Рубио отодвинул крайний срок согласования мирной сделки по Украине
В России создали кокошник из тысячи элементов янтаря
В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине
«Фандом Фест» от «ВКонтакте» посетили 15 тыс. человек
2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Раскрыто, какое жилье в 2026 году будет дорожать быстрее всего
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.