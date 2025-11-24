Студент колледжа устроил резню в ТЦ из-за срыва намаза В Москве студент колледжа напал на охранника с ножом из-за срыва намаза

Студент колледжа напал с ножом на охранника торгового центра на Ореховом бульваре после того, как ему помешали совершить вечерний намаз, сообщает MK.RU. Конфликт произошел, когда двое сотрудников охраны попросили юношу прекратить религиозный обряд в людном месте, после чего тот набросился на одного из них.

В материале говорится, что студент нанес охраннику два ножевых удара и скрылся с места происшествия, однако позже был задержан возле станции метро «Домодедовская». При задержании он оказал сопротивление, ранив в предплечье 27-летнего старшего лейтенанта полиции.

Пострадавший охранник с непроникающим ранением был госпитализирован в НИИ Склифосовского. Как выяснило издание, задержанный является этническим азербайджанцем, недавно переехавшим в столицу. Он является первокурсником в колледже информационных технологий.

Ранее пресс-служба московского СК опубликовала кадры нападения 16-летнего подростка. Задержанного подозревают в совершении сразу нескольких серьезных преступлений: в попытке убийства и еще двух эпизодах нападения на представителей власти. На кадрах несовершеннолетний подходит к охраннику, наносит ему несколько ударов и убегает.