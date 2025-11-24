День матери
24 ноября 2025 в 10:48

Устроенная подростком резня в столичном ТЦ попала на видео

СК опубликовал кадры нападения подростка на охранника в столичном ТЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-служба столичного СК опубликовала кадры нападения 16-летнего подростка с ножом на охранника в ТЦ на Ореховом бульваре. Задержанного подозревают в совершении сразу нескольких серьезных преступлений: в попытке убийства и еще двух эпизодах нападения на представителей власти. На кадрах несовершеннолетний подходит к охраннику, наносит ему несколько ударов и убегает.

Устанавливается круг общения подозреваемого, а также он проверяется на причастность к совершению иных преступлений не территории Московского региона, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 ноября 2025 года подросток, находясь в торговом центре, напал на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес мужчине не менее двух ножевых ранений. Охранник выжил, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Также в Воркуте группа подростков в торговом центре устроила дебош, угрожая сотрудникам пунктов выдачи и бросая бутылки. Правоохранители прибыли на место и успокоили молодых людей, но позже те вернулись с требованием удалить записи с камер видеонаблюдения. В результате повторного столкновения один из подростков и его друзья напали на полицейского.

