Обвал фронта ВСУ начался на отдельных участках в Запорожской области, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он отметил, что российская армия продвигается на этом направлении с максимальной скоростью.

Если говорить о темпах продвижения российской армии на Дальнем Востоке Запорожской области, то там они максимальные. Буквально за один день наши ребята продвигаются до восьми километров в глубину и освобождают по 20–25 квадратных километров. То есть таких темпов наступления у нас не было с 2022 года. В принципе это больше похоже на обвал фронта, как минимум на локальных участках, — объяснил Рогов.

Он пояснил, что главные линии обороны ВСУ выстроены в Гуляйполе, Орехове и Степногорске. При этом украинская армия не была готова к наступлению армии РФ с востока на запад в районе этих населенных пунктов, добавил собеседник.

Важен аспект продвижения на Гуляйпольском направлении. Потому что Гуляйполе, Орехов и Степногорск — это три основных населенных пункта, на основе которых выстроена непрерывная линия обороны от нашей армии. Эта линия обороны была направлена на защиту от наступления нашей армии с юга на север. А здесь мы видим наступление с востока на запад, к которому бандеровцы были не готовы. Во-первых, сам напор наших ребят, их опыт и настрой ломают все планы ВСУ по обороне, — подытожил Рогов.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что подразделения ВСУ отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожье. По его словам, бойцам пришлось пойти на такой шаг. В Минобороны России эти данные не комментировали.