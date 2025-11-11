Региональных телевизионщиков обвинили в жестоком содержании крокодила «112»: в офисе телеканала в Обнинске более 20 лет тайно живет крокодил

Telegram-канал «112» сообщил, что журналисты телеканала «Обнинск ТВ» держат в офисе крокодила по имени Глафира. Видео с необычным сотрудником опубликовала телеведущая, которая позже удалила пост. По ее словам, рептилия пишет новости вместе с редакцией вот уже 25 лет.

Местные жители тут же подняли волну возмущения, выразив беспокойство за состояние животного. Они обратили вынимание на то, что крокодил живет в тесной клетке без фильтров для воды и специальных ламп, необходимых для комфортного существования.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» зоозащитники подали заявление о жестоком обращении с животным в Росприроднадзор. При этом сотрудница канала, которая после возмущения удалила пост, заявила, что в редакции на самом деле нет никаких диких зверей. По ее словам, ролик был сгенерирован нейросетью. По данным канала, рептилия принадлежит главному редактору телеканала.

