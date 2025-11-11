Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 20:09

Региональных телевизионщиков обвинили в жестоком содержании крокодила

«112»: в офисе телеканала в Обнинске более 20 лет тайно живет крокодил

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что журналисты телеканала «Обнинск ТВ» держат в офисе крокодила по имени Глафира. Видео с необычным сотрудником опубликовала телеведущая, которая позже удалила пост. По ее словам, рептилия пишет новости вместе с редакцией вот уже 25 лет.

Местные жители тут же подняли волну возмущения, выразив беспокойство за состояние животного. Они обратили вынимание на то, что крокодил живет в тесной клетке без фильтров для воды и специальных ламп, необходимых для комфортного существования.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» зоозащитники подали заявление о жестоком обращении с животным в Росприроднадзор. При этом сотрудница канала, которая после возмущения удалила пост, заявила, что в редакции на самом деле нет никаких диких зверей. По ее словам, ролик был сгенерирован нейросетью. По данным канала, рептилия принадлежит главному редактору телеканала.

Ранее сообщалось, что крокодил съел рабочего плантации масличных пальм на острове Тимор в Индонезии. Погибшим оказался 47-летний местный житель Мухлис Тентра. Мужчина подошел к берегу реки, чтобы набрать воду в опрыскиватель, и на него набросился крокодил, который утащил жертву в воду.

крокодилы
животные
звери
зоозащитники
