31 октября 2025 в 09:07

Крокодил съел рабочего плантации в Индонезии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крокодил съел рабочего плантации масличных пальм на острове Тимор в Индонезии, сообщило издание The Borneo Post. Жертвой хищной рептилии стал 47-летний местный житель Мухлис Тентра.

Трагедия произошла утром 29 октября, когда мужчина вместе с коллегами обрабатывал сорняки гербицидом. Тентра подошел к берегу реки, чтобы набрать воду в опрыскиватель, когда крокодил набросился на него и утащил в воду. Коллега мужчины, находившийся неподалеку, стал свидетелем трагедии, но не успел помочь.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарно-спасательных служб. В ходе операции, в которой участвовали шесть человек, был обследован участок реки протяженностью около 700 метров вверх и вниз по течению. Спустя пять часов поисков тело умершего работника нашли в 500 метрах от места нападения.

Ранее в Индии крокодил утащил под воду 37-летнюю женщину во время рыбалки на реке Гобари и съел ее. В поисках участвовали спасатели и жители соседней деревни. Через некоторое время они нашли только половину тела. У женщины осталось три дочери.

Индонезия
крокодилы
животные
нападения
несчастные случаи
