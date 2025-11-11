В Минцифры объяснили, как обойти блокировку сим-карт при выезде из России

В Минцифры объяснили, как обойти блокировку сим-карт при выезде из России Минцифры рекомендует отключать телефоны при пересечении границы

Пассажирам поездов, следующих в Калининградскую область и убывающих с ее территории, следует заблаговременно отключать свои телефоны до пересечения государственной границы, сообщили в Минцифры. Это поможет избежать блокировок сим-карт, передает РБК.

Перед поездкой на поезде по маршруту Москва — Калининград рекомендуется заранее выключить телефон и включить его только после пересечения границы Беларуси и прибытия в Калининград. Для пассажиров поездов, следующих по маршруту Калининград — Москва, рекомендуется отключать мобильные телефоны перед пересечением границы Калининградской области и включать их только после прохождения белорусско-российской границы.

В ведомстве пояснили, что такие меры принимаются из-за ограничения времени в пути, которое не должно превышать 23 часов. Это позволяет уложиться в установленный временной интервал в 72 часа, необходимый для предотвращения блокировки сим-карт.

Ранее сообщалось, что для восстановления доступа к мобильному интернету и СМС после возвращения из-за границы нужно подтвердить, что сим-карта используется абонентом, а не в БПЛА. При пересечении границы доступ будет временно ограничен до подтверждения статуса использования сим-карты.