Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 20:12

В Минцифры объяснили, как обойти блокировку сим-карт при выезде из России

Минцифры рекомендует отключать телефоны при пересечении границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирам поездов, следующих в Калининградскую область и убывающих с ее территории, следует заблаговременно отключать свои телефоны до пересечения государственной границы, сообщили в Минцифры. Это поможет избежать блокировок сим-карт, передает РБК.

Перед поездкой на поезде по маршруту Москва — Калининград рекомендуется заранее выключить телефон и включить его только после пересечения границы Беларуси и прибытия в Калининград. Для пассажиров поездов, следующих по маршруту Калининград — Москва, рекомендуется отключать мобильные телефоны перед пересечением границы Калининградской области и включать их только после прохождения белорусско-российской границы.

В ведомстве пояснили, что такие меры принимаются из-за ограничения времени в пути, которое не должно превышать 23 часов. Это позволяет уложиться в установленный временной интервал в 72 часа, необходимый для предотвращения блокировки сим-карт.

Ранее сообщалось, что для восстановления доступа к мобильному интернету и СМС после возвращения из-за границы нужно подтвердить, что сим-карта используется абонентом, а не в БПЛА. При пересечении границы доступ будет временно ограничен до подтверждения статуса использования сим-карты.

Минцифры
сим-карты
БПЛА
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп приписал США победу в двух мировых войнах
В Венгрии высмеяли угрозы Зеленского о срыве поставок нефти из России
«Не Болгария»: Соседов рассказал, куда переберется Пугачева
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали
Останкинская телебашня приобрела необычный окрас на фоне визита Токаева
Правительство Украины определило судьбу «Энергоатома», где прошли обыски
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
Отец сестер Хачатурян признан виновным: что теперь ждет жертв насильника
Подростки на багги врезались в людей
Буйные зоозащитники и 25 «прощенных» изнасилований: главные ЧП дня
ФСБ сорвала операцию спецслужб Германии. Кто готовил диверсию в Волгограде?
«Дезертировавшего» из британского зоопарка фламинго заметили во Франции
Помолвка, завершение карьеры, травля: как живет Евгения Медведева
Сотни кошек «захватили» криптоферму в Китае
Британия отказалась платить за доступ к оборонному фонду Евросоюза
Раскрыты детали визита Шойгу в Оман
Песков объяснил, с какой целью истребители Су-35 сопровождали борт Токаева
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и назвал Москву священной землей
Американист назвал повод, под которым Трамп введет войска в Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.