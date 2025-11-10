Намазка на бутерброды из трех ингредиентов — быстрый рецепт

Бутерброд — универсальное блюдо, его можно подать на стол королю, но не откажется от вкусного бутерброда и простой рабочий. Весь вопрос в том, что именно лежит на куске хлеба в качестве главной составляющей бутерброда. Кусок колбасы или сыра — простейший вариант. Но если проявить немного фантазии, то можно приготовить множество различных намазок для бутербродов. И необязательно из сложных ингредиентов. Самый элементарный рецепт — намазка из сметаны с зеленью.

Ингредиенты:

сметана 25% — 200 г;

свежий укроп — 1 пучок;

соль — по вкусу.

Зелень мелко покрошить ножом, перемешать со сметаной, добавить соль. Намазка готова. На ее приготовление ушло от силы пять минут. Если трапеза предстоит по более важному поводу, чем завтрак, то сметану можно предварительно взбить миксером, а зелень — измельчить блендером и лишь затем смешивать ингредиенты.

Ранее мы рассказали, чем заменить оливье на праздничном столе.