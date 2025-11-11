Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали

Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали

В Свердловской области суд приговорил 40-летнего жителя Нижнего Тагила, который умышленно наехал на переходившую дорогу 56-летнюю женщину. Зачем он это сделал, как это связано с его женой?

За что россиянин задавил пешехода

По версии следствия, 31 августа 2024 года мужчина поссорился с супругой и после этого решил совершить преступление, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности.

«Осужденный, двигаясь на автомобиле по дороге Екатеринбург — Серов в поселке Николо-Павловское, умышленно нарушал правила», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Закончилось все тем, что он увидел переходившую проезжую часть по пешеходному переходу женщину, увеличил скорость и совершил наезд, указывают следователи. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Виновнику ДТП назначили девять лет и 11 месяцев колонии строгого режима. В пользу сына погибшей с россиянина взыскали компенсацию морального вреда — 1,5 млн рублей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Теперь отдохнет от жены в тюрьме», — прокомментировали ситуацию пользователи Сети.

Похожий случай, но не дошедший до таких крайностей, ранее произошел в Германии. Житель города Итцехо припарковался в неположенном месте и позвонил в полицию, попросив его арестовать.

«Он сказал, что не может больше терпеть постоянные ссоры с женой и поэтому ищет тишины и покоя в тюрьме», — сказал представитель полиции.

Однако мужчине лишь предписали выплатить $100 штрафа. При этом в случае неуплаты ему действительно грозили 10 дней за решеткой.

До этого намеренный наезд на пешехода был совершен в Красноярске, но с другим мотивом. По версии следствия, ночью 2 июня 33-летний водитель остановил свою машину на проезжей части улицы Партизана Железняка, потому что на дороге был незнакомец, якобы мешавший движению транспортных средств. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого осужденный намеренно сбил оппонента.

С тяжелыми травмами 53-летний пострадавший был доставлен в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не выжил. В прокуратуре региона уточнили, что осужденный сам сообщил о произошедшем по номеру «112».

Читайте также:

Помолвка, завершение карьеры, травля: как живет Евгения Медведева

Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы

Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске