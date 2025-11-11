Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 20:48

Помолвка, завершение карьеры, травля: как живет Евгения Медведева

Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Что известно об их отношениях, как сейчас живет Медведева, почему она завершила карьеру?

Что известно о личной жизни Медведевой

25-летняя спортсменка разместила видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором будущий муж делает ей предложение. Гайнутдинов произнес трогательную речь, встал на одно колено и преподнес кольцо своей избраннице, а также большой букет алых роз. Медведева так растрогалась, что расплакалась. Радостное событие произошло еще 7 ноября.

«Я могу пообещать, что я всегда буду рядом. Я буду делать все возможное для тебя», — произнес 24-летний Гайнутдинов.

Об отношениях с Гайнутдиновым Медведева сообщила летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы» на ТНТ осенью 2024 года, где выступали в паре. Танцор признавался, что изначально отказался от участия в шоу из-за занятости, но предложение поработать со спортсменкой заставило его согласиться.

До Гайнутдинова Медведева встречалась с узбекистанским фигуристом Дмитрием Чигиревым. В 2024-м Евгения заявила, что ее больше не связывают романтические отношения с молодым человеком. Подробностей разрыва Медведева не сообщила, но отметила, что в ближайшие пять лет хочет найти любовь и завести семью.

«Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье», — заявила спортсменка.

Позднее она призналась, что рассталась с Чигиревым мирно и без скандалов. По ее словам, в их отношениях было много любви, но они осознали, что им не по пути.

«Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Ни громких скандалов, ничего: просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что, наверное, надо что-то делать, и решили разойтись», — пояснила Евгения.

Почему Медведева завершила карьеру

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр — 2018, двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов и двукратной чемпионкой России 2016 и 2017 годов. Имеет звание заслуженного мастера спорта РФ.

В 2023-м Медведева рассказывала, что завершила профессиональную карьеру из-за проблем со спиной и коронавирусной инфекции.

Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я завершила из-за травмы и COVID-19. Все намного проще. Меня просто подвело мое здоровье. В конце 2020 года я подхватила COVID-19. У меня это пересеклось с обострением травмы спины. Я пока лежала на операционном столе перед наркозом, начала кашлять. Сделали тест — положительный. У меня спина с ковидом скрестились, и я подумала, что, наверное, мне кто-то свыше говорит: „Женя, остановись, уже не надо себя мучить в этом спорте“», — объяснила Медведева.

В другом интервью она более подробно рассказала о травме спины.

«В 18–19 лет боли в спине были постоянными, я физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом. <...> Даже нервы в спине пришлось удалять, денервация называется, но это все равно не помогло. Я очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны — без них живется спокойнее», — сообщила спортсменка журналу Hello.

Что Медведева говорила о травле

В интервью журналистке Ксении Собчак Медведева призналась, что в детстве она подвергалась травле со стороны детей. Спортсменка уточнила, что поводом к буллингу зачастую была ее национальная принадлежность и фамилия Бабасян.

«Я когда росла, меня очень сильно травили за мою фамилию. Прям травили. Прям ох как мне было несладко. Детство у меня в принципе было [нелегкое] из-за того, что я, видимо, была очень маленькая, щуплая, беззащитная, бесхребетная. На мне отыгрывались дети. И моя фамилия попадала под раздачу», — заявила фигуристка.

Евгения Медведева
спорт
спортсмены
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
