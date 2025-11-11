Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске

Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске

В Ульяновске отключили мобильный интернет на неопределенный срок — «хоть до окончания СВО», объявили местные власти. Что произошло, как это помогает от беспилотников, расширят ли отключения на всю Россию?

Что произошло в Ульяновске, где отключили мобильный интернет

Больше недели в некоторых микрорайонах Ульяновска и других населенных пунктах области отсутствует мобильный интернет. Местные СМИ выяснили, что ограничения введены не на время атак БПЛА, а будут действовать бессрочно. В районах с ограничениями оказались жилые кварталы, социальные и офисные учреждения.

Украинские БПЛА регулярно появляются в небе над Ульяновской областью. В ночь на 11 ноября местные жители в очередной раз получили сообщение о «режиме беспилотной опасности». Местные жалуются, что мобильного интернета нет совсем, даже доступ к «белому списку» сайтов затруднен.

«Улпресса» пишет, что 7 ноября местные власти собрали пресс-конференцию, чтобы объяснить, что происходит. Министр цифрового развития Олег Ягфаров подчеркнул: мобильный интернет отключают по решению именно федеральных властей. И это происходит не только в Ульяновске, а по всей России вокруг объектов специального назначения.

Ради безопасности карты зон отключения мобильного интернета не публикуются. «Коммерсант» пишет, что в Ульяновске таких зон две. Срок действия новых ограничений не установлен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я думаю, что в ближайшее время нет — до окончания специальной военной операции [доступ в мобильный интернет не восстановят]. Это мое предположение как чиновника», — ответил Ягфаров на вопрос о том, когда ульяновцы смогут пользоваться мобильным интернетом.

Местные СМИ отмечают, что даже сайты из «белого списка», которые должны работать и возле спецобъектов, практически не загружаются. Особую проблему представляют неработающие банковские приложения.

Ситуация в Ульяновской области вызвала резонанс в СМИ. 11 ноября министр Олег Ягфаров вновь выступил в СМИ.

«Заявления о том, что в Ульяновской области полностью отключен интернет, — это фейк!» — объявил он.

По словам Ягфарова, ситуацию «правильней будет называть не „отключение“, а „глубокое ограничение интернета“». В зонах, связанных со спецобъектами, Москва отключает режим LTE (связь 4G), но остается ограниченная передача данных 2G. Связь восстанавливается в течение 20 минут после отмены сигнала тревоги.

«В зонах, связанных со спецобъектами, сохраняется постоянное глубокое, почти полное ограничение интернета с сохранением возможности работы сайтов „белого списка“», — пояснил Олег Ягфаров.

Местные СМИ пишут, что пока в Ульяновске разворачивается массовое создание Wi-Fi-точек для жителей отключенных районов.

Какие еще города России страдают от отключения мобильного интернета

Telegram-канал Baza отмечает, что россияне массово жалуются на перебои в работе мобильного интернета. Чаще всего перебои наблюдаются в Санкт-Петербурге, Сочи, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде и Уфе.

Так, по данным сайта Сбой.рф, массовые неполадки в работе мобильного интернета начались в Санкт-Петербурге 11 ноября около 13:30. Атак БПЛА в это время не фиксировалось. При этом в большинстве регионов, в том числе Ульяновской области, проблем с мобильным интернетом не фиксируется. Кроме того, 11 ноября на работу мобильного интернета жалуются в Волгограде и Оренбурге.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Улпресса» отмечает, что региональные власти не могут заставить операторов сотовой связи вернуть деньги за отсутствие мобильного интернета. Многие компании добровольно идут навстречу. При этом СМИ рекомендуют поменять тарифный план на более подходящий, не включающий большого пакета интернет-трафика. 10 октября источники СМИ сообщили, что правкомиссия одобрила законопроект, который освобождает мобильных операторов от ответственности в случае, когда связь отключают из-за угрозы атаки беспилотников. Он будет внесен в Госдуму.

В то же время глава комитета по связи Сергей Боярский заверил, что Россию не будут отключать от мирового интернета.

Зачем отключают мобильный интернет, помогает ли это против дронов

Меры по ограничению мобильного интернета во время атак БПЛА применяют в России с июня 2025 года. Это делается в связи с тем, что многие современные дроны используют сотовые сети для передачи данных и управления на расстоянии. Ограничение доступа к интернету затрудняет или делает невозможным удаленное управление такими устройствами.

В военных Telegram-каналах часто критиковали практику отключения мобильного интернета: это сильно затрудняет работу подразделений ПВО и маневренных огневых групп.

«По факту работа ПВО становится очень сложной. А беспилотники все равно летят. То есть мера, которая должна привести к снижению числа налетов, не работает. Почему? Да потому что противник уже давно адаптировался», — считает «Архангел спецназа».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 ноября: где сбои в России

Осталось два-три удара? Правда или нет, когда вырубят свет на Украине?

Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября