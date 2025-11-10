Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 18:39

В Госдуме поставили точку в вопросе отключения России от мирового интернета

Депутат Боярский исключил отключение России от внешнего интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключение российского интернета от зарубежных сайтов не планируется, заявил глава профильного комитета Госдумы Сергей Боярский в комментарии ТАСС. По его словам, во время выборов часто происходят DDoS-атаки, но специалисты научились их быстро устранять и блокировать вредоносный контент.

Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет, — подчеркнул депутат.

Боярский отметил, что работа по устранению и блокировке вредоносного контента будет продолжена. Парламентарий добавил, что россияне сохранят доступ к привычным иностранным сайтам и сервисам.

Правительство России ранее утвердило перечень угроз устойчивости и безопасности интернета. В список внесли риск потери связи между пользователями в стране и за рубежом. В документе отмечается, что при сбоях в работе российских и иностранных операторов может прерваться передача данных, соединение пользователей и доступ к зарубежным сайтам.

Между тем стало известно, что интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к Telegram. Это единственный оператор, доступный во всех жилых комплексах от известного застройщика. Пользователи сталкиваются с медленной загрузкой медиа и долгой отправкой сообщений в мессенджере. При этом, если отключить Wi-Fi, приложение начинает работать нормально.

интернет
Россия
Сергей Боярский
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.