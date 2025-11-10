В Госдуме поставили точку в вопросе отключения России от мирового интернета Депутат Боярский исключил отключение России от внешнего интернета

Отключение российского интернета от зарубежных сайтов не планируется, заявил глава профильного комитета Госдумы Сергей Боярский в комментарии ТАСС. По его словам, во время выборов часто происходят DDoS-атаки, но специалисты научились их быстро устранять и блокировать вредоносный контент.

Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет, — подчеркнул депутат.

Боярский отметил, что работа по устранению и блокировке вредоносного контента будет продолжена. Парламентарий добавил, что россияне сохранят доступ к привычным иностранным сайтам и сервисам.

Правительство России ранее утвердило перечень угроз устойчивости и безопасности интернета. В список внесли риск потери связи между пользователями в стране и за рубежом. В документе отмечается, что при сбоях в работе российских и иностранных операторов может прерваться передача данных, соединение пользователей и доступ к зарубежным сайтам.

Между тем стало известно, что интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к Telegram. Это единственный оператор, доступный во всех жилых комплексах от известного застройщика. Пользователи сталкиваются с медленной загрузкой медиа и долгой отправкой сообщений в мессенджере. При этом, если отключить Wi-Fi, приложение начинает работать нормально.