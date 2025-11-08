Кабмин прокомментировал отключение России от мирового интернета

Невозможность передачи информации и соединения между пользователями на территории РФ и иностранных государств включена в перечень видов угроз устойчивости и безопасности интернета, передает ТАСС. В материале указано, что соответствующий список утвержден постановлением правительства России.

В документе подчеркиваются угрозы целостности сетей «угрозы нарушения взаимодействия сети связи общего пользования, расположенной на территории РФ, с сетями связи общего пользования иностранных государств». В связи с этим представляется «невозможным соединение и передача информации между пользователями взаимодействующих сетей связи или доступ пользователей к информационным ресурсам в сети Интернет, расположенным на территории одного (нескольких) иностранного государства», отмечают авторы списка.

Ранее стало известно, что введение в России процедуры «охлаждения» SIM-карт после роуминга может быть направлено на защиту от беспилотников. Такая мера уже действует для иностранных сим-карт, сказано в материале. Если систему расширят, то мобильный интернет и СМС в течение суток не будут работать на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из международного роуминга или сама карта не была активна более 72 часов.

Тем временем экономист Максим Шошин выразил мнение, что в России в конечном счете введут вход в интернет по паспорту — через портал «Госуслуги». По его словам, речь идет об уже успешно работающей системе идентификации, которая позволяет технически интегрировать доступ к контенту «18+» через учетную запись. Из плюсов такого нововведения экономист упомянул защиту детей, борьбу с ботами и формирование более ответственного поведения в Сети.