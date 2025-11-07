В России может появиться вход в интернет через «Госуслуги»

В России в конечном счете введут вход в интернет по паспорту — через портал «Госуслуги», заявил экономист Максим Шошин. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», речь идет об уже успешно работающей системе идентификации, которая позволяет технически интегрировать доступ к контенту «18+» через учетную запись. Из плюсов такого нововведения экономист упомянул защиту детей, борьбу с ботами и формирование более ответственного поведения в Сети.

Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025–2026 годы является высокой. Внедрение единой системы идентификации для всего интернета — масштабная задача, — отметил эксперт.

В таком случае, как указал экономист, потребуются обновления в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов. Появление базы данных о том, кто какой «взрослый» контент смотрит, является привлекательным для хакеров и потенциальным инструментом для злоупотреблений, объяснил Шошин.

