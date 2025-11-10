В России интернет-провайдер ограничил доступ к Telegram «Новости Москвы»: интернет-провайдер Lovit ограничил россиянам доступ к Telegram

Интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к Telegram, сообщают «Новости Москвы». Это единственный провайдер, доступный во всех жилых комплексах от известного застройщика.

Пользователи сталкиваются с медленной загрузкой медиа и долгой отправкой сообщений в Telegram. При этом, если отключить Wi-Fi, приложение начинает работать нормально.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе возможно отключение мобильного интернета при атаке БПЛА. Он отметил, что такая мера нужна для повышения эффективности защиты территории области и применяется только в случае особой необходимости.

До этого во Владимирской области временно ограничили работу мобильного интернета. Отмечается, что такие меры введены из-за опасности атаки беспилотников. При этом проводной интернет и сеть Wi-Fi продолжали работать в штатном режиме. Жителям рекомендовали использовать эти каналы связи.

Также стало известно, что мошенники начали чаще обращаться к жертвам через стационарные телефоны после блокировок вызовов в мессенджерах. Так, пожилые люди попали в зону риска.