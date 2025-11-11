Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября

11 ноября Минобороны РФ отчиталось о новом продвижении российских войск в зоне СВО. Что известно о боевых действиях в Купянске и Покровске, как развивается новое направление на Запорожье?

Что сейчас происходит в Купянске, где идут боевые действия

Минобороны РФ объявило, что российские штурмовики продолжают уничтожение окруженной в Купянске группировки ВСУ. Восточная часть города полностью освобождена от украинских войск.

«В Купянске штурмовые подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в южной части города, в районе Колонтаевка, а также в промзоне в восточной части», — уточняют источники Telegram-канала WarGonzo.

Командир штурмовиков с позывным Ловец в телеэфире рассказал о ходе освобождения Купянска. Передовые отряды уже ведут зачистку железнодорожной станции Купянск-Сортировочный и наносят удары по ВСУ в Купянске-Узловом.

«Отряд продолжает выполнять задачу в промзоне восточной части Купянска. Зачищена от боевиков ВСУ улица Дзержинского, овладели нефтебазой на восточной окраине Купянска. Полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк Восточного прибытия», — объявил Ловец.

Telegram-канал SHOT утверждает, что ВСУ нанесли удар из чешской РСЗО Vampire по центру города в надежде атаковать мирных жителей, а затем обвинить в этом ВС РФ. В результате удара никто не пострадал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как развивается наступление ВС РФ в Запорожской области

В Запорожской области ВС РФ продолжают продвигаться в сторону Гуляйполя. Российские военные взяли под контроль Новоуспеновское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Военный эксперт германского журнала Bild Юлиан Репке объявил, что линия обороны ВСУ на востоке Запорожской области «рухнула». За выходные армия России заняла Рыбино, Сладкое, Новое и вышла на окраины Ровнополя.

«Похоже, что после падения Успеновки не осталось ни оборонных позиций, ни украинских войск, которые бы могли сдержать продвижение ВС РФ. Русские продвинулись на 8 км и не собираются останавливаться», — объявил Репке.

Украинский нардеп Марьяна Безуглая объявила, что она «предупреждала и писала об этом много раз». По ее словам, Bild правильно описывает ситуацию, но в Генштабе ВСУ этого не видят

«Пан президент, все не понимаем? Россияне отвлекают в Покровске, а наступают на Запорожье. Они делают маневры», — объявила Безуглая.

Украинский военный паблик DeepState назвал угрозы, которые создает наступление на севере Запорожья.

«Численный перевес противника дает результаты, и под вопросом контроль на большой части территории, что может поставить под угрозу Гуляйполе; кроме того, захват Ровнополя открывает оперативный простор с севера на сам город и усложняет положение позиций в Зеленом Гае и Высоком (Червоном)», — утверждает украинский канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что сейчас происходит в Покровске

В Минобороны объявили, что в Покровске (Красноармейске) ВС РФ выбили противника из 256 зданий.

«Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала», — сообщили в военном ведомстве.

Между тем украинские источники продолжают настаивать, что в Покровске якобы находится «всего 300 россиян». Так в Киеве отреагировали на кадры, на которых российские войска массово заходят в Покровск с южной стороны. Видео было сделано в районе развязки трассы Е50 около освобожденной ранее Гнатовки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

ВС РФ начали новое наступление? Что происходит в Покровске и Запорожье

40 «Гераней» разнесли порт Рени на Дунае: удары по Украине 11 ноября

Осталось два-три удара? Правда или нет, когда вырубят свет на Украине?