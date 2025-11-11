Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы

В селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни во время похорон пострадали более 40 человек, сообщили в Минздраве республики. Что об этом известно, как это произошло, есть ли погибшие?

Что известно об обрушении балкона на похоронах в Чечне

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел на Интернациональной улице, где собралась траурная процессия. Местные жители наблюдали за ней с деревянного балкона частного дома, который не выдержал нагрузки и рухнул.

Судя по опубликованному в Сети снимку, речь идет не совсем о балконе, а о настиле из тонких досок над подвалом дома. Предположительно, он был собран специально для церемонии.

Изначально сообщалось, что в результате обрушения настила пострадали 20 женщин — они провалились в подвал, над которым были эти доски, писал Telegram-канала Baza. Он также уточнил, что во время похорон мужчины находились на улице, а женщины в доме.

Позже Минздрав Чечни сообщил, что после обрушения деревянной конструкции госпитализированы 43 человека.

«За помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, двое из них — в отделение реанимации. Остальные получили лечение амбулаторно и находятся под наблюдением врачей по месту жительства», — заявили в ведомстве.

Республиканская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

«В соответствии с поручением прокурора республики Арсана Адаева организована проверка по факту происшествия в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района. По предварительной информации, в названном населенном пункте во время похоронного мероприятия произошло обрушение деревянной конструкции (навеса)», — сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.

Село Ишхой-Юрт, где проживает около пяти тысяч человек, является центром одноименного сельского поселения и находится недалеко от дагестанской границы.

Похороны в Чечне, согласно традиции, длятся от трех до семи дней. В течение этого времени родные и знакомые приходят выразить свои соболезнования. Обычно женщины и мужчины собираются в двух соседних домах.

