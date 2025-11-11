В Чечне госпитализировали 20 человек после ЧП на похоронах

В Чечне госпитализировали 20 человек после ЧП на похоронах В Чечне 20 человек пострадали при обрушении балкона

В Чечне во время похоронного мероприятия обрушился балкон, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В результате инцидента пострадали 20 человек.

Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Детали происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что часть стены старинного здания обрушилась в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, пострадавших нет. Дом на улице Розенштейна, признанный аварийным, был расселен. Прокуратура приступила к проверке обстоятельств и причин обрушения.

До этого стало известно, что в Москве произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажом в четырехэтажном многоквартирном доме в Бабушкинском районе на улице Верхоянской. Из здания эвакуировали семь человек, включая двоих детей.

В школе города Балея в Забайкальском крае произошло обрушение потолка. Благодаря своевременным действиям учителя детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. На момент происшествия в кабинете находилось восемь детей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что потолок обрушился в одной из палат детской больницы Новосибирска. В результате инцидента никто не пострадал.